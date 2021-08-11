Сотрудники КНПЗ и орнитологи Самарского зоопарка спасли птенцов пустельги

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История спасения трёх птенцов сокола пустельги началась около двух месяцев назад. Тогда в ходе демонтажа старого трубопровода на территории Куйбышевского НПЗ ремонтники обнаружили гнездо с тремя покрытыми пухом птенцами.

Оказалось, что это самка сокола пустельги поселилась на заводе и свила гнездо внутри изоляционного короба на неработающей трубе. Работы по демонтажу были экстренно приостановлены, но отменить их совсем было невозможно. Так же как нельзя было перенести гнездо в другое место: мать вряд ли бы вернулась к малышам. Тогда специалисты отдела охраны окружающей среды нефтеперерабатывающего завода связались с орнитологами Самарского зоопарка, и те выразили готовность помочь. Спасательную операцию возглавил мастер участка №1 цеха №9 Максим Абибуллаев:

– Мы соорудили гнездо из зимней шапки, поднялись на подъёмнике. Я надел перчатки сначала, а потом понял, что птенцы совсем маленькие и в перчатках их не возьмёшь. Тогда руками аккуратно переложил в шапку и передал нашим экологам.

Так, в шапке, соколят и отвезли в Самарский зоопарк. Оказалось, что у здешних орнитологв большой опыт по выхаживанию диких хищных птиц. В заботливых руках профессионалов птенцы оперились, научились летать и добывать себе пищу.

– Птенцам было примерно дней 10, когда они попали к нам. Поселили мы их в кабинете, чтобы были под постоянным присмотром. Две недели кормили с рук, рацион в основном состоял из насекомых и мелких грызунов. Как только птенцы оперились, начали сбегать из коробки и гулять по кабинету, мы перевели их в тренировочный вольер. Там они учились летать и охотиться, – рассказал заведующий отделом орнитологии Самарского зоопарка Александр Маряшин.

Всё это время заводчане следили за судьбой найдёнышей, навещали их и вместе с орнитологами наконец выпустили в дикую природу.

Местность для выпуска подбирали тщательно: недалеко от того места, где птенцы были найдены, вблизи леса и поля, чтобы смогли укрыться в случае опасности и добывать себе пищу. И вот Александр Маряшин и Максим Абибуллаев достают из машины коробки, относят их далеко в поле и открывают. Подросшие соколята осторожно озираются, а потом, почуяв свободу, расправляют крылья и взмывают в небо…

Специалисты уверены: птенцы полностью готовы к жизни в дикой природе, а справиться с трудностями им помогут инстинкты. У птенцов есть целый месяц, чтобы окрепнуть и подготовиться к перелёту в тёплые страны на зимовку.