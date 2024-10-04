Самарские таможенники провели учения по радиационному контроля в аэропорту «Курумоч»

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В международном аэропорту «Курумоч» таможенники совместно с контрольно-надзорными органами региона провели тренировку по отработке действий при выявлении в ходе таможенного контроля радиационно-опасных объектов.

По легенде, таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу товара с повышенным уровнем ионизирующих излучений в теле человека. Техническое средство «Янтарь» сработало на пассажира, который проходил лечение с применением радиофармпрепаратов.

Радиационный контроль в таких случаях проводится по специальной методике, которая включает в себя проверку наличия подтверждающих лечение медицинских документов и проведение измерений всей поверхности тела человека. В рамках учений таких документов у пассажира не оказалось.

«Этот сценарий для учений выбран не случайно, сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара систематически встречаются с подобными случаями в реальной жизни. Во избежание негативных последствий, настоятельно рекомендуем пассажирам, проходившим подобное лечение, иметь при себе документы из медучреждений, подтверждающие данный факт», - отмечает Александр Боранов, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни