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Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены наград губернатора Самарской области

24 сентября 2022 10:22
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Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены наград губернатора Самарской области

23 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды лучшим представителям отрасли. Среди них были отмечены и сотрудники самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Почетного звания «Заслуженный работник промышленности Самарской области» были удостоены рабочие инструментального цеха ОДК-Кузнецов – фрезеровщик Юрий Попов и заточник Владимир Грачев.

Владимир Сергеевич Грачев 37 лет трудится заточником в инструментальном цехе ОДК-Кузнецов. У него важнейшая роль – заточка резцов, в том числе фасонных, абразивными кругами сухим способом. Это тончайшая ручная работа, которую невозможно выполнить, нажав кнопку на станке с программным управлением. Визитная карточка Владимира Грачева – до микрона идеальный угол, выполненный без применения дополнительной оснастки.

«Я пришел на этот завод, потому что он был самым передовым в городе, с самым современным оборудованием. Наше предприятие и сейчас самое уважаемое и стабильное, – рассказывает Владимир Сергеевич. – ОДК-Кузнецов очень преобразился за последние годы, приятно работать в таких условиях. Замечательно, что к нам приходит много молодежи – значит, это поколение, как и мы, стремится работать именно здесь. Я готов передавать свои знания и опыт, растить новую смену».

Юрий Иванович Попов в 1977 году после окончания школы пришел на предприятие учеником фрезеровщика, сейчас работает на участке изготовления технологической оснастки. Ему поручаются особо ответственные операции по фрезерной обработке деталей, приспособлений и оснастки, необходимых для изготовления узлов авиационных двигателей. У Юрия Ивановича есть право самоконтроля продукции: он может изготавливать деталь, проводить нужные замеры и, если деталь соответствует технологии, самостоятельно, минуя БТК, ставить штамп о ее годности.

«Завод для меня – вся жизнь, – говорит Юрий Попов. – Здесь у меня друзья, да и многие члены семьи тоже тут работали и работают. Даже в сложные для предприятия времена не было мысли уйти куда-то, а сейчас, когда на завод поступает новое оборудование и строятся целые корпуса, тем более. Моя работа – это гораздо больше, чем привычка – это именно образ жизни».

Звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области» присваивается за значительный вклад в развитие региона, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд. В год 110-летия ПАО «ОДК-Кузнецов» почетными званиями и иными знаками отличия разного достоинства за трудовые достижения и заслуги перед Отечеством в общей сложности будут отмечены свыше 250 сотрудников предприятия, многие из которых удостоены государственных наград.

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