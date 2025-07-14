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Билайн запустил скоростной 4G еще в восьми селах Самарской области

14 июля 2025 11:59
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Билайн запустил скоростной 4G еще в восьми селах Самарской области

Мобильный оператор продолжает открывать преимущества скоростной сети для сельчан Самарской области, запуская в удаленных поселках и деревнях новое телеком-оборудование. Только за последние месяцы инженеры компании подключили к своему 4G*-интернету сразу восемь малых населенных пунктов в четырех районах региона.

В частности, базовые станции оператора заработали на территории следующих сел, коттеджных поселков и СНТ области:

  • Волжский район – Пахарь, Петра Дубрава;

  • Красноярский район – Большая Раковка, Гражданский, Жареный Бугор (коттеджный поселок «Шишки»), Светлое Поле;

  • Ставропольский район – Нижнее Санчелеево (СНТ «Зелёная даль»);

  • Сызранский район – Надеждино.

Благодаря реализованной стройке сегодня более 12 тысяч сельчан и дачников, приезжающих в малые населенные пункты в летний период, могут пользоваться цифровыми сервисами на таких же высоких скоростях, как и в городах.

С мобильным интернетом от Билайна они общаются с близкими по видеосвязи с хорошей картинкой и четким звуком, удобно покупают товары на маркетплейсах с доставкой в местное отделение почты или пункт выдачи, быстро находят нужную информацию в сети и просто проводят время в социальных сетях и на видеохостингах.

Как подчеркивают в компании, проведенные технические работы также позволили увеличить пропускную способность сети и сделать ее устойчивее к возрастающим нагрузкам. Последнее – особенно актуально сейчас, учитывая разгар дачного и отпускного сезонов, когда многие жители области выбирают отдых за пределами городов, но продолжают оставаться интернет-активными.

«Для сельчан мобильная связь – это не просто способ общения, но важный инструмент улучшения качества жизни. Она дает возможность дистанционного обучения и работы, доступ к банковским приложениям и “Госуслугам”, а также расширяет варианты культурного досуга. Поэтому развитие сети в малых населенных пунктах продолжает оставаться в приоритете у нашей команды, и мы постоянно работаем в этом направлении, расширяя покрытие 4G даже в отдаленных уголках области», – комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G – 4Джи – четвертое поколение мобильной связи

Фото  freepic.com

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