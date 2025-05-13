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Билайн перезапустил «план б.» с доступом к нейросетям и Telegram Premium

13 мая 2025 13:41
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билайн перезапустил «план б.» с доступом к нейросетям и Telegram Premium

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билайн представил обновленный «план б.» — технологичный продукт для молодых и активных в цифровой среде пользователей. Тариф объединяет привычные телеком-услуги с возможностями искусственного интеллекта и включает компенсацию за подписку на Telegram Premium, делая все существующие функции одного из популярнейших мессенджеров фактически бесплатными для своих пользователей.

Ключевая особенность продукта — прямой доступ к популярным генеративным нейросетям без необходимости использования VPN или сторонних сервисов.

Через мини-приложение билайна в Telegram пользователи получают возможность работать с ведущими ИИ-моделями: ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek, Flux и Runway. Функциональность включает прямой диалог с нейросетью, генерацию и распознавание текстов, создание изображений, оживление фото и сбор информации из интернета с помощью интеллектуальных алгоритмов. Все это доступно прямо в Mini App в Telegram, без установки дополнительных приложений.

Кроме того, пользователи тарифа получают компенсацию подписки на Telegram Premium: при активной подписке билайн ежемесячно зачисляет на баланс телефона клиента 299 рублей в течение шести месяцев после подключения «плана б.». Таким образом, клиенты билайна получают доступ ко всем функциям мессенджера — без дополнительных трат.

«План б.» также включает безлимитный трафик на мессенджеры, музыку, видео и соцсети, а также гибкую настройку пакетов минут и гигабайтов. Клиенты билайна могут полностью отказаться от минут и оплачивать звонки по факту использования. Все неиспользованные остатки трафика и минут автоматически переносятся на следующий месяц при условии своевременной оплаты.

Новый продукт билайна разработан с учетом потребностей молодой, активной аудитории, для которой важны высокотехнологичные инструменты, гибкость тарификации и удобство управления сервисами. Это не просто тариф, а многофункциональный помощник, встроенный в привычную цифровую среду пользователя.

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