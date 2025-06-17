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Жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу «Хранитель Церкви Русской»

17 июня 2025 12:57
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Жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу «Хранитель Церкви Русской»

29 июня 2025 года в Самаре пройдут празднования в честь 100-летия со дня представления святителя Тихона, патриарха Всероссийского, сопровождающиеся принесением мощей великого святого. В рамках торжеств жители и гости города получат возможность принять участие в концертной программе «Хранитель Церкви Русской».

Литературно-музыкальную композицию представят сводный хор Самарской духовной семинарии под руководством профессора И.А. Пециной и Самарский губернский мужской хор «София» под руководством игумена Никона (Ратникова). Кроме того, в концертной программе примет участие струнная группа симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением главного дирижера И.А. Мокерова и артисты Самарской филармонии Александр Внуков и Сергей Коргулев.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона по благословлению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда «Царьград».

Концертная программа подготовлена при содействии Самарской епархии Русской Православной Церкви и Правительства Самарской области.

Дата и время проведения: 29 июня 2025 года, 13.00,

Место: зал торжественных собраний Софийского собора.

Адрес: Самара, ул. Соколова, 1А.

Вход свободный.

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Фото предоставлено Самарской епархией Русской Православной Церкви.

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