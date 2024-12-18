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Юные художники, музыканты и артисты балета стали лауреатами проекта «Золотая книга»

18 декабря 2024 13:34
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Юные художники, музыканты и артисты балета стали лауреатами проекта «Золотая книга»

19 декабря, в 15:00, на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет церемония награждения лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры».

«Золотая книга. Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры» – один из культурных брендов региона. В 2024 году на ее страницах появились новые имена:

  • Театральное искусство. Антон Иванов - артист Драматического театра «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова, член Союза театральных деятелей России

  • Музыкальное искусство. Фортепиано. Александр Князев - студент Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства (г. Москва)

  • Музыкальное искусство. Домра. Милана Матвеева - студентка Тольяттинского колледжа искусств имени Р.К. Щедрина

  • Искусство балета. Александр Лебединский - артист балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича

  • Изобразительное искусство. Екатерина Ляпичева - преподаватель Детской художественной школы № 2 г.о. Самары

  • Изобразительное искусство. Виктория Цацина – преподаватель и председатель предметно-цикловой комиссии по специальности 54.02.01 «Дизайн по отраслям» Самарского областного училища культуры и искусств

  • Сольное и хоровое народное пение. Мария Мельникова - студентка Российской академии музыки имени Гнесиных.

Лауреаты Золотой книги 2024 года – юные дарования, достигшие в своем искусстве высоких оценок профессионалов, а также преданные профессии молодые специалисты сферы культуры. Среди них победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад. Это студенты колледжей и престижных вузов, артисты профессиональных организаций искусства, преподаватели детских школ искусств и организаций профессионального образования.

Напомним, проект «Имена молодых дарований» реализуется с 2006 года. За это время в книгу вписали 151 имя представителей талантливой молодежи региона. Три  тома издания уже поступили на хранение в музей им. П. В. Алабина. «Золотой» проект «Имена молодых дарований» играет важную роль в поддержании престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях. Все достижения лауреатов, перечисленные в Золотой книге, подтверждают высокое качество художественного образования в Самарском регионе.

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