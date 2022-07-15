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Владимир Путин присвоил звание народного артиста Григорию Лепсу
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Владимир Путин присвоил звание народного артиста Григорию Лепсу

15 июля 2022 22:54
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На этой неделе музыканту исполняется 60 лет.

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Григорию Лепсу звание народного артиста, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу", — отмечается в тексте документа.

На этой неделе музыканту исполняется 60 лет. Его первый альбом "Храни Вас Бог" вышел в 1995 году.

 

Фото из открытых источников

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