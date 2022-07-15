Владимир Путин присвоил звание народного артиста Григорию Лепсу

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Президент России Владимир Путин присвоил певцу Григорию Лепсу звание народного артиста, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу", — отмечается в тексте документа.

На этой неделе музыканту исполняется 60 лет. Его первый альбом "Храни Вас Бог" вышел в 1995 году.

Фото из открытых источников