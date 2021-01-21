В Сызрани возрождена знаменитая школа иконописи

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20 января в Сызрани состоялись Рождественские мероприятия, приуроченные к 170-летию Самарской губернии. На презентации возрожденной мастерской «Сызранской школы иконописи» в художественной галерее А.М. Макарова «Наследие» прозвучало приветствие министра культуры Самарской области Бориса Илларионова, в котором он выразил благодарность за инициативу проведения важного для укрепления духовных традиций мероприятия.

«Сызранский стиль иконописи – уникальное явление, возникшее более двух веков тому назад, продолжившееся традициями мастеров-старообрядцев и сохранившее связь с византийской школой. И его возрождение в современной мастерской очень важное для культуры нашей области событие», — отметил министр.

В настоящее время условия для возрождения сызранской иконописи создал предприниматель и благотворитель Александр Макаров, организовав мастерскую, в которой работают 4 мастера. В художественной галерее «Наследие» представлена коллекция икон Сызранской школы иконописи, собранная А.М.Макаровым, а также экспозиция, посвященная 155-летию Александра Архиповича Бочкарева – одного из самых известных иконописцев этой школы.

Рождественские мероприятия продолжились в Казанском кафедральном соборе. Это еще одна уникальная, насчитывающая более двух десятилетий, сызранская традиция проводить в храме Рождественский и Пасхальный концерты духовной музыки в исполнении муниципального академического хора «Многоголосие» — прекрасного всенародно любимого коллектива, хорошо известного в России и за ее пределами и трепетно хранящего принципы русского хорового пения. Хор «Многолетие» (руководитель Шарапова Е.А.) торжественно и проникновенно исполнил рождественские песнопения и духовные произведения русских композиторов, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото — Анатолий Горлов