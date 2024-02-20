В Самаре состоится встреча с актером, продюсером, телеведущим – Александром Ковтунцом

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Старейший самарский кинотеатр «Художественный» продолжает серию творческих встреч с известными деятелями отечественного кинематографа. 21 февраля, в 14.00, на площадке ЦРК «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет семейной комедии «Быть». 12+

Достоинства картины зрители обсудят во время творческой встречи с актером, продюсером, телеведущим, общественным деятелем – Александром Ковтунцом.

На творческой встрече с Александром Ковтунцом зрители увидят и оценят новый полнометражный фильм режиссёра - «Быть». Это история о современном молодом человеке, который является настоящим эгоистом, не хочет иметь детей, создавать семью и жестко конфликтует с отцом, а в конце фильма готов отдать жизнь за ближнего, спасая тем самым своих родителей, получая возможность создать семью. Только примирившись со своим отцом – он сам готов взять на себя эту роль.

Фильм создан в привлекательном комедийном жанре для молодёжной и семейной аудитории, с множеством искромётных шуток, курьёзных ситуаций и трогательных моментов, в которые попадает главный герой.

Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвётся на вершины чартов. Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него.

В главных ролях: Фёдор Добронравов, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Дмитрий Власкин, Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Роман Курцын, Михаил Башкатов, Владимир Сычёв, Олеся Железняк, Александр Ковтунец, Олег Чугунов

Киноленту «Быть» министерство просвещения России включило в проект «Всероссийские детские премьеры» в качестве картины, которая акцентирует главные семейные ценности любви, заботы, поддержки, рождения и воспитания детей, – все это созвучно тем целям и задачам народосбережения, которые обозначил Президент РФ В.В. Путин на ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года.

О фильме расскажет режиссер, актер, продюсер, телеведущий, общественный деятель Александр Ковтунец, президент общенациональной программы «В кругу семьи» и международного кинофестиваля «В кругу семьи», генеральный директор киностудии детских и юношеских фильмов «Илья Муромец», сообщает пресс-служба "Агентства социокультурных технологий".

Фото предоставлено "Агентством социокультурных технологий" Самары