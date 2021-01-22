В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

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Адрес Исторического парка «Россия – моя история» – филиала ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гудок», 3 этаж. Т27 января 2021 года в 12.00 час. в Историческом парке «Россия – моя история» в Самаре состоится открытие новой историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение».

Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» уникальна. Подготовка к ней началась с создания в 1992 году в Москве Научно-просветительного Центра «Холокост». Вот уже три десятилетия Центр собирает по всему миру личные письма и дневники, фотографии, рисунки, документы, записывает свидетельства времён Холокоста, Второй мировой и Великой Отечественной войн. Копиями своих документов поделились десятки российских и зарубежных архивов и музеев.

Вы увидите личные истории жертв, спасённых и их спасителей, услышите голоса, прямую речь участников событий. Узнаете о масштабах и особенностях Холокоста на территории нашей страны. Вам станет понятна решающая роль Красной Армии в освобождении узников нацистских лагерей смерти и гетто. Впервые в истории Второй мировой войны еврейское гетто было освобождено в Калуге уже 30 декабря 1941 года, совсем недалеко от Москвы. Вы узнаете имена советских врачей, которые вернули жизнь полуживым узникам Освенцима-Аушвица-Биркенау и других концлагерей, и эти же врачи спасали блокадников Ленинграда.



Символично и совпадение памятных дат: 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

На этой выставке не только трагедии, не только жертвы, но и те, кто сопротивлялся, боролся – с оружием и духовно.

Выставка начинается с тех свидетельств, как в 1933 году нацисты стали унижать человеческое достоинство, как в 1935 году оформили свою ненависть законодательно в «Нюрнбергских законах». А завершается – возвращением достоинства жертвам нацизма: современным рассказом о монументах, мемориалах и маршах живых в память о мёртвых.

Подбор и обработку документов, подготовку аннотаций для стендов выставки осуществили заведующий архивом Центра «Холокост» Леонид Тёрушкин и научный сотрудник Роман Жигун при участии сотрудников Центра «Холокост» Ильи Альтмана, Светланы Тиханкиной, Марии Гилёвой и Екатерины Уваровой. Выставка организована Центром «Холокост» и Российским еврейским конгрессом и приурочена к ежегодной акции «Неделя памяти жертв Холокоста», которая проводится данными организациями совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Москвы.

Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» – для всех, независимо от национальности и гражданства, пола и возраста, вероисповедания, мировоззрения, убеждений. Мы храним сами и должны передать нашим потомкам память о великой трагедии и Великой Победе.

Такая же выставка уже открылась в Москве 20 января в Российском академическом молодежном театре.

Вход на выставку свободный. Рекомендуемое возрастное ограничение 12+.