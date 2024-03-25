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В Самаре фестиваль "Славянский дом" продолжит опера "Пиковая дама"

25 марта 2024 17:34
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В Самаре фестиваль "Славянский дом" продолжит опера "Пиковая дама"

27 марта в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представляет оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» (12+).   

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля. 

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Либретто Модеста Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина. «Пиковая дама» Петра Чайковского – визитная карточка российского оперного наследия, одна из немногих русскоязычных опер, закрепившихся в международном репертуаре. Любовь и азарт, роковая тайна и жертвующая спокойной жизнью страсть – повесть Пушкина, написанная в стиле светского анекдота, на оперной сцене перевоплотилась в трагедию из екатерининских времен, которая потрясает психологической правдивостью воспроизведения мыслей и чувств героев, их надежд, страданий и гибели, яркостью картин эпохи.

Опера Чайковского стала новым словом не только в творчестве самого композитора, но и в развитии всей русской оперы. Никому из русских композиторов прежде не удавалось достигнуть такой силы драматического воздействия и глубины проникновения в самые потаенные уголки человеческой души, раскрыть сложный мир подсознательного, безотчетно движущего нашими действиями и поступками.

В постановке Михаила Панджавидзе одним из главных героев оперы становится сам город Петербург. Роскошные декорации воссоздают атмосферу торжественной и трагической красоты парадных видов Северной столицы времен Екатерины Великой. В этом мистическом городе свершаются человеческие судьбы, кипят страсти, здесь происходят фантастические события и снисходят духовные откровения. Постановка была номинирована на Российскую национальную премию «Золотая маска» как лучшая опера своего сезона.

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