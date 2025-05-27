Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские работают на месте ДТП.
В Сызранском районе столкнулись  Ford Focus и большегруз Mercedes, погибли три человека
Среди основных задачи дежурной бригады оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при пожарах, угрозах развития чрезвычайных ситуаций, дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и др.
В Тольятти на базе горбольницы № 4 открыто новое подразделение областного центра медицины катастроф
Прогноз станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах.
До 15 июня работодатели могут заявить о том, какие специалисты им потребуются в ближайшем будущем
Ни одно лето в городе не может пройти без отключений горячей воды. Почему так происходит и зачем энергетики испытывают трубы теплосетей.
«Т Плюс»: зачем «пытают» тепловые сети
На борту катера в момент столкновения находились четверо взрослых и трое детей.
В Приволжском районе около Александровского моста на Волге катер столкнулся с подводным препятствием
«РКС-Самара» ремонтируют участок крупного канализационного коллектора в Куйбышевском районе.
В Куйбышевском районе начался ремонт канализационного коллектора
Максимальная сумма компенсации составляет не более 14 914,20 рублей. 
Компенсацию за купленные путевки в детские лагеря смогут получить родители в Самаре и области
В рамках праздника гостям этнопарка показали традиционные осетинские танцы, хореографическую постановку «Семь черкесок», а также артисты исполнили народные стихи и песни.
В «Парке дружбы народов» прошел День Осетинской культуры на Самарской земле
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.66
-0.05
EUR 90.46
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Галерея «Виктория» и ЗИМ Галерея открывают совместную выставку самарских художников
В Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре»
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «Парке дружбы народов» прошел День Осетинской культуры на Самарской земле

27 мая 2025 15:47
136
В рамках праздника гостям этнопарка показали традиционные осетинские танцы, хореографическую постановку «Семь черкесок», а также артисты исполнили народные стихи и песни.

24 мая в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» прошел День Осетинской культуры на Самарской земле. В этом году он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и традиционно призван сохранить и популяризовать осетинский язык, историю и культуру. Организатором культурного события выступила Самарская областная общественная организация «Осетинский национально-культурный центр «Алания» при поддержке администрации Самары.

«Этот праздник проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, когда все народы нашей страны, все советские люди объединились для защиты нашей свободы и независимости. Чем труднее складывается ситуация, тем более едиными, крепкими мы становимся и вместе ведем гуманитарную работу, обеспечиваем поддержку бойцов СВО и членов их семей. Мы делаем все это вместе, независимо от возраста и национальности, в единстве наша сила и все наши будущие победы», – сказал член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, представитель Общественной палаты Российской Федерации Владимир Зорин.

«В Самаре живут и работают люди разных национальностей, поэтому для нас так важно развитие дружеских и культурных связей между народами, их постоянное сотрудничество и взаимодействие друг с другом. Знакомство жителей и гостей города с историей и культурными традициями Осетии - еще один шаг к дружбе и межнациональному согласию на Самарской земле, возможность передать главные ценности подрастающему поколению. Особое значение праздник приобрел в Год защитника Отечества и в годовщину Великой Победы и особенно ценно, что он проходит именно на территории нашего района», – подчеркнул глава Куйбышевского района Георгий Выводцев.

Как отметили организаторы, в военные годы почти 84 тысячи сынов и дочерей Северной и 20 тысяч Южной Осетии ушли на фронт. Из них более 45 тысяч человек не вернулись с полей сражений.

«Сложно переоценить значение таких культурных событий в жизни Самары и региона в целом. Именно единение, сплоченность всех наций, особенно в наше время, играет решающую роль в сохранении основных традиций. Представители различных национально-культурных центров и религиозных конфессий знакомятся с самобытностью других культур и, общаясь, начинают лучше понимать друг друга», – поделился участник комитета «Самара-450» Игорь Давыдов.

В рамках праздника гостям этнопарка показали традиционные осетинские танцы, хореографическую постановку «Семь черкесок», а также артисты исполнили народные стихи и песни. Также прошло шествие Бессмертного полка, прозвучали песни и стихи о войне на русском и осетинском языках. 

Напомним, этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» - это ансамбль из 20 национальных подворий, который раскрывает культуру и традиции народов, проживающих в Самарской области, и был открыт в 2021 году.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ни одно лето в городе не может пройти без отключений горячей воды. Почему так происходит и зачем энергетики испытывают трубы теплосетей.
27 мая 2025, 16:45
«Т Плюс»: зачем «пытают» тепловые сети
Ни одно лето в городе не может пройти без отключений горячей воды. Почему так происходит и зачем энергетики испытывают трубы теплосетей. ЖКХ
72
«РКС-Самара» ремонтируют участок крупного канализационного коллектора в Куйбышевском районе.
27 мая 2025, 16:11
В Куйбышевском районе начался ремонт канализационного коллектора
«РКС-Самара» ремонтируют участок крупного канализационного коллектора в Куйбышевском районе. ЖКХ
136
За два дня гости региона посетили сразу три города, расположенные на Волге, а также туристам были предложены три программы.
27 мая 2025, 15:28
Туристический поезд «Жигулевские выходные» привез в Самарскую область туристов из Москвы
За два дня гости региона посетили сразу три города, расположенные на Волге, а также туристам были предложены три программы. Общество
145
В центре внимания
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
27 мая 2025  14:07
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
170
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
27 мая 2025  12:09
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
206
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
373
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
285
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
586
Весь список