В «Парке дружбы народов» прошел День Осетинской культуры на Самарской земле

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24 мая в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» прошел День Осетинской культуры на Самарской земле. В этом году он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и традиционно призван сохранить и популяризовать осетинский язык, историю и культуру. Организатором культурного события выступила Самарская областная общественная организация «Осетинский национально-культурный центр «Алания» при поддержке администрации Самары.



«Этот праздник проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, когда все народы нашей страны, все советские люди объединились для защиты нашей свободы и независимости. Чем труднее складывается ситуация, тем более едиными, крепкими мы становимся и вместе ведем гуманитарную работу, обеспечиваем поддержку бойцов СВО и членов их семей. Мы делаем все это вместе, независимо от возраста и национальности, в единстве наша сила и все наши будущие победы», – сказал член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, представитель Общественной палаты Российской Федерации Владимир Зорин.



«В Самаре живут и работают люди разных национальностей, поэтому для нас так важно развитие дружеских и культурных связей между народами, их постоянное сотрудничество и взаимодействие друг с другом. Знакомство жителей и гостей города с историей и культурными традициями Осетии - еще один шаг к дружбе и межнациональному согласию на Самарской земле, возможность передать главные ценности подрастающему поколению. Особое значение праздник приобрел в Год защитника Отечества и в годовщину Великой Победы и особенно ценно, что он проходит именно на территории нашего района», – подчеркнул глава Куйбышевского района Георгий Выводцев.



Как отметили организаторы, в военные годы почти 84 тысячи сынов и дочерей Северной и 20 тысяч Южной Осетии ушли на фронт. Из них более 45 тысяч человек не вернулись с полей сражений.



«Сложно переоценить значение таких культурных событий в жизни Самары и региона в целом. Именно единение, сплоченность всех наций, особенно в наше время, играет решающую роль в сохранении основных традиций. Представители различных национально-культурных центров и религиозных конфессий знакомятся с самобытностью других культур и, общаясь, начинают лучше понимать друг друга», – поделился участник комитета «Самара-450» Игорь Давыдов.



В рамках праздника гостям этнопарка показали традиционные осетинские танцы, хореографическую постановку «Семь черкесок», а также артисты исполнили народные стихи и песни. Также прошло шествие Бессмертного полка, прозвучали песни и стихи о войне на русском и осетинском языках.



Напомним, этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» - это ансамбль из 20 национальных подворий, который раскрывает культуру и традиции народов, проживающих в Самарской области, и был открыт в 2021 году.

Фото: администрация Самары