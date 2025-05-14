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Самарская Театральная лаборатория не только поучаствовала, но и  заработала свои первые награды на театральном поприще.
В Международном фестивале "Пространство юных" в Сочи приняла участие Самарская Театральная лаборатория
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В Международном фестивале "Пространство юных" в Сочи приняла участие Самарская Театральная лаборатория

14 мая 2025 21:17
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Самарская Театральная лаборатория не только поучаствовала, но и  заработала свои первые награды на театральном поприще.

Уникальное пространство для встреч, обмена опытом и демонстрации традиций театрального искусства было предоставлено в первую майскую неделю Международным фестивалем "Пространство юных" в Сочи. ⠀

Фестиваль открыл двери для разных городов России: Краснодар, Сочи, Москва, Коломна, Конаково. К нашей большой гордости  одному из  городов Поволжья -городу Самара тоже удалось  стать участником фестиваля любительских театров.⠀

Самарская Театральная лаборатория не только поучаствовала, но и  заработала свои первые награды на театральном поприще. Труппа студии выступила с черной комедией известного ирландского драматурга Мартина Макдонаха "Калека с острова Инишмман".  Сюжет пьесы построен на  неидеальности человека внешней и внутренней. Заставляет зрителя задуматься о том, как среди скупости чувств, грубости суметь разглядеть разнообразный и многослойный мир. Режиссерами спектакля являются действующие молодые актрисы Самарских театров Елена Ламзина и Татьяна Стенина. ⠀

Их спектакль стал обладателем награды  "Лучшее художественное оформление спектакля". ⠀

За интересную игру, энергетику, самоотдачу   актеры студии были награждены званием Лауреата I степени.  Главный  герой спектакля получил награду за Лучшую мужскую роль I плана. Также самарские участники фестиваля  были награждены за Лучший дуэт и Лучшую женскую роль II плана.

 

Фото:   Театральный фестиваль "Пространство юных" - 2025

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