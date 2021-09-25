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«Театральное Приволжье»: Самарские театральные коллективы поборются за звание лучшего школьного и студенческого театров ПФО

25 сентября 2021 17:07
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Основными целями фестиваля являются создание условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.

Сегодня, 25 сентября, стартует региональный этап Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». 

Основными целями фестиваля являются создание условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства, расширение культурного кругозора молодёжи и формирование культурных и нравственных ценностей жителей регионов округа.

Окружной общественный проект создан по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на привлечение молодежи к участию в театральной жизни страны, а также развитие молодежного и детского театрального искусства.

Закономерно, что такое крупное культурное событие как «Театральное Приволжье» находится под патронатом правительства Самарской области и лично Главы региона Дмитрия Азарова – руководителя комиссии Госсовета по направлению «Культура». «Я очень рад, что конкурс проходит у нас так масштабно и особенно рад, что ощущается мощный интерес к искусству театра не только у участников, но у многих школьников, студентов, молодых учёных и рабочих», – отмечал Глава региона на встрече с финалистами прошлых лет.

Стоит отметить, что Самарская область второй год подряд держит высокую планку на фестивале «Театральное Приволжье». Напомним, в прошлом году спектакль «Шинель» по мотивам повести Н.В.Гоголя в исполнении Образцового театра кукол юного актёра «Аленький цветочек» (МБУ ДО «ЦВР «Крылатый», г.о.Самара) занял первое место. Самарская область также забрала первое место в номинации «Лучшая режиссёрская работа» среди школьных коллективов.

Главная задача фестиваля – максимальное привлечение молодёжи к участию в театральной деятельности как в качестве активных участников – представителей театрального сообщества, так и в качестве зрителей.

Фестиваль проводится для двух категорий участников: детские (от 6 до 17 лет) и молодёжные (от 18 до 30 лет) театральные коллективы и студии.

В период сентябрь–декабрь 2021 года пройдут  отборочные этапы, по итогам которых определятся региональные победители в двух номинациях (молодежные и детские театры).  Видеоверсии победителей регионального этапа будут размещены на сайте фестиваля, в социальных сетях и будут оценены членами экспертного жюри в формате голосования.

Финальный этап пройдет в марте–апреле 2022 года. Оглашение результатов голосования состоится во время итоговой видеотрансляции в прямом эфире торжественной церемонии награждения лауреатов Фестиваля. Победители в номинации «Лучший молодежный спектакль» получают 100–200 тысяч рублей, за «Лучший детский спектакль» – 100–200 тысяч рублей. Также по итогам фестиваля выберут лучшую режиссерскую работу, лучшего актера и лучшую актрису.

Подробности на сайте.

 

Фото:   скриншот видео

 

 

 

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