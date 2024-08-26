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2 сентября в 14.00 Самарский зоопарк приглашает на "Экологический день знаний"!

Гостям расскажут о том, как правильно вести себя, отдыхая на природе. Какие виды животных и растений можно встретить во время отдыха. Что можно делать, а чего нельзя.

Все желающие смогут принять участие в экологическом квесте, где нужно будет ответить на вопросы, отгадать загадки и ребусы, определить животных и растения по картинкам.

Завершится мероприятие традиционной акцией "Погладь меня", на которой можно пообщаться с прирученными питомцами Самарского зоопарка.



ул. Ново-Садовая 146

150 -300 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)

с 14-00 до 15-00

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Фото: группа ВК зоопарка