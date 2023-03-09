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Самарский академический театр оперы и балета получил уникальную виолончель, которая была изготовлена в 1833 году знаменитым французским мастером Жаном Франсуа Альдриком.



Инструмент обладает благородным, глубоким тембром, разнообразием красочной палитры и целостным, равномерным звучанием на всём диапазоне.



Как отметил концертмейстер группы виолончелей Денис Уткин, сначала он был поражён красотой виолончели, покрытой необычным лаком оранжевого оттенка, а потом оценил по достоинству звучание.



В полной мере насладиться звуком раритетного инструмента, которому почти 200 лет, слушатели смогут на спектаклях и концертах.



Оцените звучание прямо сейчас: на видео звучит пьеса Шарля-Камиля Сен-Санса «Лебедь» в исполнении Дениса Уткина (виолончель) и Нины Робак (фортепиано), сообщает Министерство культуры Самарской области.