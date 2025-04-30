Самарская Третьяковка впервые представила Ван Гога, Моне и Сезанна

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Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» открывается в филиале Государственной Третьяковской академии галерее в среду, 30 апреля. Она включает 52 картины из 9 музеев России и подготовлена по инициативе попечителя филиала — генерального директора ГК «Акрон Холдинг» Павла Морозова.

Во вторник организаторы представили впечатляющую экспозицию. Куратор Татьяна Юденкова лично провела гостей по залам и рассказала о том, как создавалась экспозиция и как складывался непростой диалог русского и французского искусства.

Экспозиция, посвященная диалогу отечественной и зарубежной живописи, коллекцию которой собрал Иван Морозов (1871 — ¬1921) расположилась в четырех залах. В первом из них представлены работы, которые позволяют проследить эволюцию искусства XIX —XX веков — от импрессионизма к постимпрессионизму. Здесь выставлены шедевры эпохи: «Бульвар Капуцинок» Клода Моне, «Равнина у горы Святой Виктории» Поля Сезанна и «Прогулка заключенных» Винсента Ван Гога. Эти картины представлены в Самаре впервые. Вместе с зарубежными произведениями представлены работы Константина Коровина, Константина Сомова и Игоря Грабаря.

Второй зал знакомит с творчеством Сезанна, Гогена и Анри Маттисса. При этом акцент сделан на натюрморты, которые стали лабораторией экспериментов для художников. А картины Роберта Фалька, Натальи Гончаровой и Ольги Розановой демонстрируют, чему русские авторы научились у зарубежных коллег.

В третьем зале показано, как художники Андре Дерен, Наталья Гончарова, Александр Куприн, Огюст Эрбен, Святослав Нагубников переосмыслили классические жанры живописи (пейзажи, обнаженную натуру и портрет). В документальном зале размещены архивные материалы об истории собрания и произведениях, не попавших в экспозицию, а также познакомиться с последним интервью Ивана Морозова.

— Русское искусство того времени подпитывалось французским и в особенности — творчеством Ван Гога, который был для отечественных художников отправной точкой, а затем развивалось по своему собственному принципу. Поэтому выставка и называется «От Ван Гога до авангарда». Экспозиция позволяет проследить, как этот процесс развивался, как складывались преемственность и диалог, и как строились непростые отношения русских и французских авторов: здесь было место и взаимовлиянию, и взаимоотталкиванию, — рассказала куратор выставки Татьяна Юденкова.

Экспозиция будет работать до 28 сентября включительно, пишет Коммерсантъ-Волга.