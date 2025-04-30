Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 100 кг семян сосны высеяли в Фёдоровском лесном питомнике
Почти 100 кг семян сосны высеяли в Фёдоровском лесном питомнике
Самарская делегация стала призёром в пилотировании БАС и робототехнике на олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»
Самарская делегация стала призёром в пилотировании БАС и робототехнике на олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
Песков сообщил о восстановлении каналов коммуникации РФ и США
Песков сообщил о восстановлении каналов коммуникации РФ и США
В Самаре Волга затопила причалы речного вокзала
В Самаре Волга затопила причалы речного вокзала
Самарцев приглашают на VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Самарцев приглашают на VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
в Самарской области дачников атаковали дикие хомяки
В Самарской области дачников атаковали дикие хомяки
Студентка Самарского политеха установила мировой рекорд в русском жиме лёжа
Студентка Самарского политеха установила мировой рекорд в русском жиме лёжа
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.99
EUR 93.17
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская Третьяковка впервые представила Ван Гога, Моне и Сезанна

30 апреля 2025 13:00
127
Самарская Третьяковка впервые представила Ван Гога, Моне и Сезанна

Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» открывается в филиале Государственной Третьяковской академии галерее в среду, 30 апреля. Она включает 52 картины из 9 музеев России и подготовлена по инициативе попечителя филиала — генерального директора ГК «Акрон Холдинг» Павла Морозова.

Во вторник организаторы представили впечатляющую экспозицию. Куратор Татьяна Юденкова лично провела гостей по залам и рассказала о том, как создавалась экспозиция и как складывался непростой диалог русского и французского искусства.

Экспозиция, посвященная диалогу отечественной и зарубежной живописи, коллекцию которой собрал Иван Морозов (1871 — ¬1921) расположилась в четырех залах. В первом из них представлены работы, которые позволяют проследить эволюцию искусства XIX —XX веков — от импрессионизма к постимпрессионизму. Здесь выставлены шедевры эпохи: «Бульвар Капуцинок» Клода Моне, «Равнина у горы Святой Виктории» Поля Сезанна и «Прогулка заключенных» Винсента Ван Гога. Эти картины представлены в Самаре впервые. Вместе с зарубежными произведениями представлены работы Константина Коровина, Константина Сомова и Игоря Грабаря.

Второй зал знакомит с творчеством Сезанна, Гогена и Анри Маттисса. При этом акцент сделан на натюрморты, которые стали лабораторией экспериментов для художников. А картины Роберта Фалька, Натальи Гончаровой и Ольги Розановой демонстрируют, чему русские авторы научились у зарубежных коллег.

В третьем зале показано, как художники Андре Дерен, Наталья Гончарова, Александр Куприн, Огюст Эрбен, Святослав Нагубников переосмыслили классические жанры живописи (пейзажи, обнаженную натуру и портрет). В документальном зале размещены архивные материалы об истории собрания и произведениях, не попавших в экспозицию, а также познакомиться с последним интервью Ивана Морозова.

— Русское искусство того времени подпитывалось французским и в особенности — творчеством Ван Гога, который был для отечественных художников отправной точкой, а затем развивалось по своему собственному принципу. Поэтому выставка и называется «От Ван Гога до авангарда». Экспозиция позволяет проследить, как этот процесс развивался, как складывались преемственность и диалог, и как строились непростые отношения русских и французских авторов: здесь было место и взаимовлиянию, и взаимоотталкиванию, — рассказала куратор выставки Татьяна Юденкова.

Экспозиция будет работать до 28 сентября включительно, пишет Коммерсантъ-Волга.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
30 апреля 2025  13:47
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
81
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников пожарной охраны с профессиональным праздником
30 апреля 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников пожарной охраны с профессиональным праздником
139
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
30 апреля 2025  11:40
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
127
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
30 апреля 2025  10:31
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
193
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
30 апреля 2025  10:23
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
157
Весь список