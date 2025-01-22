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Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» открыл приём заявок на конкурс афиш

22 января 2025 16:21
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Подведение итогов конкурса состоится 27 марта, в рамках объявления лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье».

Оргкомитет окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье» объявил старт ежегодного конкурса афиш и плакатов, который направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.  6 +

В конкурсе могут участвовать жители регионов Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Главной темой афиш, плакатов или баннеров станет фестиваль «Театральное Приволжье». Авторам предлагают отразить главную идею фестиваля, информацию о спектаклях и финалистах фестиваля. «Афиша по сути – лицо спектакля, первое, что видит потенциальный зритель, еще только раздумывая о походе в театр, – отметил главный режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», председатель регионального жюри фестиваля Александр Мальцев. – Судя по опыту прошлых лет, этот конкурс всегда сопровождался настоящей борьбой талантливых художников, так много было действительно призовых работ, профессионально и грамотно сделанных, настоящих театральных афиш, которые тоже являются произведением искусства».

На конкурс ждут авторские работы в различных техниках и стилистиках. Лучшие выберут по итогам экспертной оценки. В состав жюри конкурса вошли известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте – театральноеприволжье.рф, заполнив форму во вкладке «Конкурс афиш» и прикрепив файл со своей работой. Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2025 года.

Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе молодых дизайнеров и художников и занимает заслуженное признание у экспертов. За время проведения конкурса, числе призеров был Роман Козятинский (г.о. Кинель), а также наш регион был отмечен в номинации «Лучшее художественное оформление» среди детских постановок. Работа Анны Букаловой была признана экспертами лучшей в спектакле «Слово о полку Игореве» Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек».

Подведение итогов конкурса состоится 27 марта, в рамках объявления лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье».

С дополнительной информацией и правилами участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте фестиваля по ссылке:https://театральноеприволжье.рф/2024/contest?ysclid=m67r5bwsr2518030815.

Фестиваль детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Организаторы регионального этапа фестиваля – министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.

 

Фото:   минкульт СО

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