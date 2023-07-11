Музей Эдьдара Рязанова: лекция «Женский вопрос в сетях советской мелодрамы»

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С первых лет существования Советской России образ женщины играл ключевую роль в новом искусстве. В стране, где равноправие полов было реализовано не только на бумаге, но и на деле, потребовалась серьёзная художественная рефлексия на тему: кто такая советская женщина, каковы её желания и роль в жизни общества? Если кинематограф военных лет предложил образ женщины-героини, то послевоенное кино поддалось соблазну вернуть женский вопрос в тиски патриархальной традиции.

О том, как менялся образ женщины в кино рубежа 70-80-х годов, будет рассказано сквозь призму жанра «мелодрама», который в массовом сознании считается типично «женским». Так ли это на самом деле и о чем сейчас свидетельствует сентиментальное кино тех лет – будет рассказано на примере фильмов Юлия Райзмана («Странная женщина», 1977; «Время желаний», 1984), Вячеслава Криштофовича («Перед экзаменом», 1977; «Мелочи жизни», 1980; «Ребро Адама», 1990) и др., сообщает пресс-служба музея.

Место проведения: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 15 июля, суббота, 17:30

Лектор: Олег Горяинов – киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник

Цена: 200 руб./чел

Продолжительность: 1,5 часа

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

Фото: пресс-служба музея