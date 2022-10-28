МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья

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Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Артистка сообщила об этом в своей соцсети, передает РИА Новости.

"К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства", – прокомментировала новость исполнительница.

Однако она не раскрыла подробностей своей болезни.

Подписчики пожелали МакSим скорейшего выздоровления.

В прошлом году артистка переболела коронавирусом. Она находилась в течение нескольких недель в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.

Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим/РИА Новости