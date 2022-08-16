Лариса Гузеева заменит Дмитрия Нагиева в новом сезоне шоу «Голос 60+»

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Новой ведущей шоу «Голос 60+» станет Лариса Гузеева, сообщили РБК Life в дирекции общественных связей «Первого канала». По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания канала Юрия Аксюты, бессменный ведущий Дмитрий Нагиев после десяти лет работы решил взять творческую паузу.

Лариса Гузеева призналась, что предложение вести «Голос 60+» стало для нее полной неожиданностью. Актриса отметила, что ей волнительно начинать работу в новом проекте. Дмитрия Нагиева она назвала «блестящим ведущим», который вел шоу превосходно.

В Сети на смену ведущего отреагировали неоднозначно. Некоторые из зрителей посчитали, что найти замену Дмитрию Нагиеву невозможно, и отметили, что лучше него с этой работой никто не справится. Также были и те, кто посчитал, что такие изменения пойдут шоу на пользу.

Фото: Пресс-служба Первого канала/РБК