Хор САТОБ принял участие в знаковом культурном событии – исполнении концерта-симфонии «Русскому Донбассу» в Волгоградской филармонии

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24 июня хор Шостакович Опера Балет принял участие в знаковом культурном событии – исполнении концерта-симфонии «Русскому Донбассу» в Волгоградской филармонии.

Монументальное произведение композитора Алексея Сергунина, лауреата премии «Ника» и международного конкурса им. С.В. Рахманинова, стало первым в истории музыкальным осмыслением событий новейшего времени.

Наши артисты выступили вместе с выдающимися коллективами: «Оркестром непокоренных» – Донецким академическим симфоническим оркестром им. С. С. Прокофьева и оркестром камерной музыки Леонида Лундстрема.

Выступление прошло в рамках масштабного культурно-патриотического проекта «Культурный десант 45/25», посвященного 80-летию Великой Победы. Проект, стартовавший в июне этого года, связывает героическое прошлое с настоящим – юбилей Победы и защита жителей Донбасса. Этот опыт – фундамент для будущего России, основанного на уважении к истории и духовным ценностям.

Дирижёр – Алексей Сергунин

Соло скрипки – Пётр Лундстрем

Главный хормейстер Шостакович Опера Балет – Максим Пожидаев

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ