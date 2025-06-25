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Хор САТОБ принял участие в знаковом культурном событии – исполнении концерта-симфонии «Русскому Донбассу» в Волгоградской филармонии

25 июня 2025 16:05
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Наши артисты выступили вместе с «Оркестром непокоренных» – Донецким академическим симфоническим оркестром им. С. С. Прокофьева и оркестром камерной музыки Леонида Лундстрема.

24 июня хор Шостакович Опера Балет принял участие в знаковом культурном событии – исполнении концерта-симфонии «Русскому Донбассу» в Волгоградской филармонии.

Монументальное произведение композитора Алексея Сергунина, лауреата премии «Ника» и международного конкурса им. С.В. Рахманинова, стало первым в истории музыкальным осмыслением событий новейшего времени.

Наши артисты выступили вместе с выдающимися коллективами: «Оркестром непокоренных» – Донецким академическим симфоническим оркестром им. С. С. Прокофьева и оркестром камерной музыки Леонида Лундстрема.

Выступление прошло в рамках масштабного культурно-патриотического проекта «Культурный десант 45/25», посвященного 80-летию Великой Победы. Проект, стартовавший в июне этого года, связывает героическое прошлое с настоящим – юбилей Победы и защита жителей Донбасса. Этот опыт – фундамент для будущего России, основанного на уважении к истории и духовным ценностям.

Дирижёр – Алексей Сергунин
Соло скрипки – Пётр Лундстрем

Главный хормейстер Шостакович Опера Балет – Максим Пожидаев

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

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