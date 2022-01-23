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Елена Проклова рассказала о своем состоянии после перенесенного инсульта

23 января 2022 16:31
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По словам актрисы, она чувствует себя значительно лучше и находится в реабилитационном центре.

Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова после перенесенного инсульта чувствует себя значительно лучше и находится в реабилитационном центре. В нем она рассчитывает быть до конца месяца, а через месяц-полтора полностью восстановиться, рассказала она ТАСС в воскресенье.

"Безусловно, я себя чувствую гораздо лучше. Вся терапия, все занятия идут на пользу, но это процесс постепенный. Занимаюсь, трачу на это много сил. Я думаю, что до конца этого месяца я буду еще здесь, в реабилитационном центре", - рассказала она.

После стационара Проклова намерена продолжать восстановительную терапию дома и рассчитывает, что через месяц-полтора ее состояние окончательно придет в норму.

"Надеюсь, что где-нибудь через месяц-полтора уже смогу нормально функционировать", - сказала собеседница агентства.

 

Фото:   Александр Саверкин/ТАСС

 

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