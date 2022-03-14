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На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
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14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
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Бал для выпускников, городские танцевальные площадки и новые спектакли: Дмитрий Азаров обсудил творческие проекты с Илзе Лиепа

14 марта 2022 21:42
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Дмитрий Азаров встретился с примой Большого театра, чтобы обсудить новые проекты и идеи.

В понедельник, 14 марта, на сцене театра оперы и балета имени Шостаковича состоялась премьера постановки «Князь Владимир: самарская страница» с участием Народной артистки России Илзе Лиепа и воспитанников детского музыкального театра «Задумка». После окончания спектакля Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров встретился с примой Большого театра, чтобы обсудить новые проекты и идеи.

Впервые спектакль «Князь Владимир: самарская страница», представляющий собой мультижанровое представление, в котором драма, современная хореография, классическая музыка и видеоконтент дополняют друг друга, был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра при поддержке Благотворительного фонда Илзе Лиепа. После этого спектакль показали лишь в четырех городах России. Благодаря президентскому фонду культурных инициатив и поддержке Главы Самарской области спектакль удалось возродить и показать самарским зрителям. 

Поблагодарив балерину за блестящую постановку и реализацию проекта, Дмитрий Азаров отметил, что спектакль достоин того, чтобы вновь быть представленным на московской сцене и предложил еще раз подать его на участие в конкурсе на предоставление грантов президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, Губернатор подчеркнул, что нужно подумать об онлайн-показе спектакля и трансляции его в сети виртуальных концертных залов страны, созданных по национальному проекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Илзе Лиепа поделилась с руководителем комиссии Госсовета по направлению «Культура» своими идеями и предложениями. Так, знаменитая балерина сообщила, что к ней обратились самарские студенты, которые сейчас проходят обучение в московских вузах, с предложением провести бал выпускников. Проработку организации такого мероприятия они уже ведут с Представительством Самарской области в Москве.

«Идея отличная! Ребята молодцы, очень рад, что мы с ними находимся в контакте. Столько от них классных инициатив! Их малая Родина – Самарская область – в каждом из них очень заинтересована», - поддержал идею Дмитрий Азаров.

Прима Большого театра рассказала Главе региона о творческом проекте «Жизнь без слов», посвященном Марису Лиепа, который она хотела бы поставить на сцене Самарской государственной филармонии с участием симфонического оркестра филармонии, а также о продолжении проекта «Волжские сезоны» благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа. Уже осенью 2022 года состоится большая просветительская и образовательная программа на площадке Самарского хореографического училища, с которым балерину связывают дружеские отношения. Илзе реализовала несколько интересных творческих проектов для ребят, которые профессионально занимаются танцами, здесь в Самаре. А во время недавней поездки студентов хореографического училища в Москву была организована встреча с Илзе Лиепа и мастер-класс солистки Большого театра Анастасии Горячевой.

Одной из тем для обсуждения стало создание молодежного танцевального движения в Самаре и Самарской области. До XX юбилейного фестиваля Всероссийская студенческая весна, которая пройдет в Самаре, остается несколько месяцев, и подготовка идет полным ходом. На фестиваль в регион приедут активные, талантливые студенты со всей России. Губернатор заметил, что было бы хорошо организовать для них танцевальные площадки, которые бы впоследствии работали на постоянной основе.

В завершение встречи Дмитрий Азаров пригласил балерину принять участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура», которое состоится 30 марта и будет проводиться в очно-заочном формате. Темами для обсуждения станут проект «Пушкинская карта» и планы на Год культурного наследия народов России, которым был объявлен Президентом России 2022 год.

«Обязательно будем давать возможность Вашей удивительной творческой энергии и дальше реализоваться на самарской земле, воплощая Ваши идеи», - сказал Глава региона.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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