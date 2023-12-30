Житель Жигулевска сушил и хранил дома коноплю

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В ноябре текущего года сотрудникам полиции ОМВД России по г. Жигулевску от неравнодушных граждан поступила информация о причастности 36-летнего безработного местного жителя к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки информации полицейские в присутствии понятых и с согласия собственника провели обследование жилища мужчины. В частном доме полицейские обнаружили и изъяли части растений в высушенном и измельчённом виде. Как пояснил хозяин дома, это части конопли, которую он вырастил, высушил и хранил для собственного употребления.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что части растений являются наркотическим средством марихуана и тетрагидроканнабинол, общим весом свыше 95 граммов, что законодатель относит к крупному и значительному размерам.

По данным полицейских злоумышленник ранее привлекался к административной ответственности, предусмотренной ст.6.9 КоАП РФ.

Жигулевский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Приговор вступил в законную силу.