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Житель Сызрани решил стать "закладчиком", но успел проработать лишь один месяц

20 февраля 2022 13:15
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Житель Сызрани решил стать "закладчиком", но успел проработать лишь один месяц

В конце января текущего года  сотрудники ППСП МУ МВД России «Сызранское» находясь на маршруте патрулирования в Юго-Западном районе г. Сызрань обратили внимание на молодого человека, который фотографировал сугробы, а увидев полицейских, попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали мужчину, при общении с ним выявили явные признаки опьянения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков установили личность задержанного и предложили 24-летнему ранее судимому за грабеж местному жителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. Сызранец отказался от медицинской процедуры, в связи с чем в отношении него полицейские составили административный протокол, предусмотренный ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства без назначения врача). Судья Мирового суда за совершение указанного правонарушения постановил привлечь молодого человека к наказанию в виде двух суток административного ареста.
В ходе работы с задержанным оперуполномоченные в присутствии понятых осмотрели его телефон и нашли в галерее фотографии с геотегами сделанных ранее закладок. При проверке полученных сведений на местности полицейские обнаружили два тайника, из которых изъяли 4 свёртка с порошкообразным веществом. В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что содержимым пакетиков является наркотическое средство – N-метилэфедрон, массой около 3 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый в конце 2021 года решил найти себе подработку. В сети Интернет молодой человек увидел объявление о наборе курьеров и связался с оператором. Позже работодатель уточнил, что его обязанность – прятать в тайниках закладки с наркотиками, и фиксировать их местонахождение с помощью фотосъёмки. Житель Сызрани согласился на предложенные условия, но успел «поработать» всего месяц и был задержан.
Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому, по ходатайству органов следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Самарские полицейские настоятельно рекомендуют молодым людям не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещёнными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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