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Житель Октябрьска сообщил о краже машины, чтобы ее не арестовали за долги

23 ноября 2022 10:36
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Житель Октябрьска сообщил о краже машины, чтобы ее не арестовали за долги

Житель Октябрьска 1995 года рождения  сообщил в полицию о том, что в период времени с июля 2020 года по сентябрь 2022 года с участка местности, расположенного за кладбищем в селе  Майорском Сызранского района, похищен принадлежавшей ему автомобиль «ВАЗ 21093» белого цвета 1990 года выпуска.

При обращении в полицию заявитель в установленном законом порядке предупреждался сотрудникам полиции об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

В ходе проведения проверки по заявлению местного жителя, полицейские установили, что он солгал о хищении автомобиля. Как следует из собранных оперуполномоченными уголовного розыска материалов, мужчина проходит процедуру банкротства и не имеет права распоряжаться имуществом, оформленным  на его  имя. Летом 2020 года  автомобиль сломался недалеко от села Майоровское и заявитель сдал его в пункт приема металла, получив 11 000 рублей.

Местный житель сознался в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что для того, что бы его машину не арестовали за долги, он и решил написать ложное сообщение в полицию об угоне, все ещё числящегося в его собственности автомобиля  «ВАЗ 21093».

В настоящий момент материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением  в отношении ранее не судимого мужчины направлено в Октябрьский  городской суд для рассмотрения по существу.

 

Теги: Уголовное дело

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