Житель Кошкинского района зашел в магазин, а у него в это время угнали машину

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В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Кошкинскому району за помощью обратился местный житель 1983 года рождения, который сообщил, что несколько минут назад похитили автомобиль Chevrolet Lacetti. Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства, ориентировал на розыск автомобиля ближайшие автопатрули и направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы.

Полицейским заявитель пояснил, что вечером зашел в магазин за покупками, при этом оставил автомобиль незакрытым в заведенном состоянии и через некоторое время не обнаружил его на парковочном месте.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на магазине. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные установили, что к хищению причастен ранее судимый за разбой и незаконный оборот наркотиков местный житель 1981 года рождения.

В это же время, находясь на маршруте патрулирования в 20 км от места происшествия, сотрудники ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району получили ориентировку на розыск транспортного средства, заметили и остановили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым. Водитель признал вину в совершении противоправного деяния, полицейские доставили его и автомобиль в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого 43-летний местный житель пояснил, что проходил мимо автомобиля, заметил внутри машины в замке зажигания ключи и решил покататься, однако далеко не уехал, так был оперативно задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Отделом дознания отдела полиции О МВД России по Кошкинскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Автомобиль возвращен законному владельцу.