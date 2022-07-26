Житель Кинельского района прятал марихуану в кармане шорт

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Оперативникам МО МВД России «Кинельский» поступила информация, что житель поселка Усть – Кинельский может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация нашла своё подтверждение. В г. Кинель полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. В присутствии понятых в ходе личного досмотра в кармане шорт сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли у задержанного полимерный пакет черного цвета, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Изъятое полицейские направили экспертно-криминалистических центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению специалистов, изъятым является марихуана в высушенном состоянии массой более 23 грамм.

Подозреваемый – ранее судимый за аналогичное преступление житель поселка Усть-Кинельский 1985 года рождения пояснил стражам порядка, что хранил наркотик для собственного употребления без цели сбыта. В настоящее время данная информация тщательно проверяется полицейскими.

В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере», отделом дознания МО МВД России «Кинельский» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.