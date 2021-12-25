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В Тольятти разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления

25 декабря 2021 10:54
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В Тольятти разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления

5 сентября 2021 года около 01:40, четверо мужчин, находясь в помещении ночного клуба, расположенного по улице Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти нанесли телесные повреждения местному жителю 1983 года рождения.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение развлекательного заведения, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку с описанием примет злоумышленников довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

После проведенной экспертизы, по признакам преступления, предусмотренного ч 1. ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.

С учетом вновь открывшихся обстоятельств сотрудниками полиции разыскиваются:

1. мужчина, рост 175-180 см, плотного телосложения, на вид 35 лет. Волосы короткие черного цвета. Был одет: в футболку белого цвета с надписью "KAPPA", штаны черного цвета.

2. мужчина, рост 170-175 см, среднего телосложения, на вид 45 лет. Волосы короткие черного цвета, с проседью. Был одет: в рубашку черного цвета, пиджак серого цвета, джинсы синего цвета.

3. мужчина, рост 165-170 см, среднего телосложения, на вид 45 лет. Волосы короткие черного цвета, с залысиной. Был одет: в спортивную кофту красного цвета, джинсы синего цвета.

4. мужчина, рост 170-175 см, среднего телосложения, на вид около 35 лет. Волосы короткие черного цвета. Был одет: в спортивный костюм серого цвета в клетку с продольными полосами белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-63-09, 93-63-97, 89608418107, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Полиция

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