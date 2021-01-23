В Тольятти по авто нашли мужчину, ограбившего магазин

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В полицию поступило сообщение от работников одного из магазина, расположенного на улице Коммунистической Комсомольского района о том, что из торговой точки похищены продукты питания на сумму более 3800 рублей.

По указанному в сообщении адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие на место происшествия полицейские подробно осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили сотрудников торговой точки и возможных свидетелей происшествия и собрали необходимые улики. Стражи порядка выяснили, что неизвестный мужчина похитил с прилавка магазина продукты питания, но был замечен сотрудником магазина, который попытался остановить злоумышленника. Грабителю удалось выбежать из магазина и скрыться на автомобиле в неизвестном направлении. Установив регистрационный номер автомашины и данные владельца, стражи порядка ориентировали на розыск подозреваемого все наружные службы полиции и Росгвардии. Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого около одного из домов в Центральном районе.

По данным полиции, местный житель 1991 года рождения официально не трудоустроен, ранее уже был судим за кражу и грабеж. В ходе опроса 29-летний мужчина признал вину в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено в магазин.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.