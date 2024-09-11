В Тольятти ищут велосипедного вора

152

В начале сентября текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что недалеко от магазина, расположенного на Молодежном бульваре, у нее пропал велосипед марки «BMX».

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого.

Приметы разыскиваемого мужчины: 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, славянской внешности.

Был одет: кепку черного цвета, черную футболка с белыми надписями на груди, штаны черного цвета, ботинки серого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-87, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.