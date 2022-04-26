В Самарской области гость нанес хозяину дома несколько ударов металлической трубой

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Ночью 17 апреля текущего года из дома, расположенного в селе Александровка Самарской области, в больницу с травмой головы госпитализирован 47-летний местный житель.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что к нему домой, после неприятного разговора по телефону, приехал малознакомый житель Самарской области. Между мужчинами возник непродолжительный конфликт, который перерос в драку. Гость нанес хозяину дома несколько ударов металлической трубой от бытового пылесоса и удары руками и ногами по телу. Злоумышленник уехал, а потерпевший вызвал бригаду скорой помощи.

Полицейские осмотрели место происшествия, провели обход близлежащих домов и установили свидетелей, которые пояснили, что к дому потерпевшего ненадолго подъезжал автомобиль такси.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, и, проанализировав полученную информацию, предположили, что к преступлению может быть причастен житель Жигулевска 1997 года рождения, в декабре 2021 года освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкие преступления против личности, применение насилия в отношении представителя власти и кражу. Установив места вероятного нахождения подозреваемого, полицейские через два дня задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработный задержанный не стал отрицать своей причастности к преступлению и пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за некорректного поведения последнего по отношению к их общей знакомой.

По медицинским документам, полученным от лечащего врача потерпевшего, установлено, что последнему причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству органа предварительного следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.