В Самарской области гость нанес хозяину дома несколько ударов металлической трубой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область находится в лидерах по количеству дополнительно выделенных средств на ремонт дорог.  
Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно более 2 млрд рублей на ремонт дорог
На сегодняшний день члены молодежного правительства могут реализовать свои идеи в разных программах.
Состоялось первое заседание молодежного правительства Самарской области VI созыва
Он также сообщил, что "в связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны устанавливались обстоятельства вновь выявленных преступлений против мирного населения".
Генеральный прокурор РФ Краснов предложил прописать ответственность за пропаганду символики экстремистов
При выполнении работ планируется также замена люков инженерных коммуникаций – они будут выставлены  в один уровень с покрытием проезжей части.
В Самаре продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Вилоновской
Юные жители города в игровой форме узнали основные правила поведения вблизи энергетических объектов.
Энергетики «Т Плюс» провели уроки энергобезопасности для школьников
Девушка госпитализирована.
В Самаре на улице Пушкина девушка-пешеход попала под колеса ВАЗ 2114
Нападавший покончил с собой.
В Ульяновской области вооруженный мужчина застрелил няню и двоих детей в детском саду
«Карта сокровищ» предполагает мультиплеерное соревнование между реальными игроками, побеждает тот, кто первым обнаружит все сундуки соперника.
Оператор билайн запускает новую игру «Карта сокровищ»: клиенты могут выиграть скидки на смартфоны, гаджеты и связь и другие ценные призы
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.36
-0.14
EUR 77.47
-2.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области гость нанес хозяину дома несколько ударов металлической трубой

26 апреля 2022 12:56
196
В Самарской области гость нанес хозяину дома несколько ударов металлической трубой

Ночью 17 апреля текущего года из дома, расположенного в селе Александровка Самарской области, в больницу с травмой головы госпитализирован 47-летний  местный житель.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что  к нему домой, после неприятного разговора по телефону, приехал малознакомый житель Самарской области. Между мужчинами возник непродолжительный конфликт, который перерос в драку. Гость нанес хозяину дома несколько ударов металлической трубой от бытового пылесоса и удары руками и ногами по телу. Злоумышленник уехал, а потерпевший вызвал  бригаду скорой помощи.

Полицейские осмотрели место происшествия, провели обход близлежащих домов и установили свидетелей, которые пояснили, что к дому потерпевшего ненадолго подъезжал автомобиль такси.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, и, проанализировав полученную информацию, предположили, что к преступлению может быть причастен  житель Жигулевска 1997 года рождения, в декабре 2021 года освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкие преступления против личности, применение насилия в отношении представителя власти и кражу. Установив места вероятного нахождения подозреваемого, полицейские через два дня задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработный задержанный не стал отрицать своей причастности к преступлению и пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за некорректного поведения последнего по отношению к их общей  знакомой.

            По медицинским документам, полученным от лечащего врача потерпевшего, установлено, что последнему причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. 

            Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству органа предварительного следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти продавец бесплатно пробила товар подруге
26 апреля 2022, 10:45
В Тольятти продавец бесплатно пробила товар подруге
В ходе проведения ревизии обнаружили недостачу товара на сумму более 24 тысяч рублей. Криминал
240
138 пакетиков с героином изъяли у самарца
25 апреля 2022, 10:46
138 пакетиков с героином изъяли у самарца
Запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников. Криминал
596
Самарец разместил в Интернете призывы к экстремистской деятельности
25 апреля 2022, 10:05
Самарец разместил в Интернете призывы к экстремистской деятельности
Он приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Происшествия
364
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
182
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
303
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
228
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
262
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
507
Весь список