В Самарской области браконьеры застрелили двух лосей

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Факты незаконной охоты выявили в Сергиевском и Шенталинском районах.

В Самарской области вновь активизировались браконьеры. На прошлой неделе охотники незаконно убили двух лосей. Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства региона.



Первый случай произошел в ночь на 12 января в Сергиевском районе. Неизвестные лишили жизни самку лося. Ущерб составил 400 тысяч рублей. 13 января убили самца лося в Шенталинском районе. В данном случае специалисты оценили ущерб государству в 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.



Пока подозреваемых у правоохранителей нет. Сейчас они активно ищут браконьеров, пишет Сова.инфо.

Фото: pixabay.com