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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре задержали наркозависимую женщину рядом с одним из тайников- закладок

4 января 2024 12:37
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В Самаре задержали наркозависимую женщину рядом с одним из тайников- закладок

Сотрудникам полиции поступила информация о тайниках-закладках с запрещёнными веществами, расположенных на ул. 5-я Просека в Самаре.
С целью проверки информации полицейские организовали и провели оперативно-разыскные мероприятия на указанной в сообщении территории и задержали местную жительницу.
Наркозависимая женщина, лишённая родительских прав, забрала из тайника и хранила при себе, ранее приобретённое через теневой сектор сети Интернет, наркотическое средство методон в значительном размере.
Отделом дознания отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самаре задержанной предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ранее не судимой работающей курьером местной жительницы направлено в суд для принятия решения по существу.


Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, с предъявленным ей обвинением согласилась, в содеянном раскаялась, поддержала заявленное в ходе дознания ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Советский районный суд городского округа Самары доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 тысяч рублей. На основании ст. 72.1 УК РФ она обязана пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.  Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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