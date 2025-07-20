В Самаре молодому человеку пришлось взять кредит из-за мошенников

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В отдел полиции Самары обратился 22-летний местный житель с заявлением о хищении 200 000 рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшего звонили неизвестные с разных номеров телефонов. Мошенники убедили мужчину в необходимости защитить свои денежные средства и персональные данные. По инструкции злоумышленников, заявитель оформил кредит в банке на сумму 200 000 рублей и, используя систему быстрых платежей, перевел деньги по названным реквизитам. После чего неизвестные перестали выходить на связь и потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.