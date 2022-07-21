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В Самаре мастер по ремонту лоджии оказался вором

21 июля 2022 10:33
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В Самаре мастер по ремонту лоджии оказался вором

Он проник в квартиру и вынес из нее чужую бытовую технику, сумки и одежду, завернув имущество в покрывало.

В отдел полиции в Самаре обратился мужчина 1987 года рождения. Он сообщил, что из его квартиры, расположенной на улице Ташкентской, пропали часы, бытовая техника, несколько сумок и одежда. Заявитель оценил ущерб на общую сумму в почти 50 тысяч рублей.

Мать потерпевшего, проживающая в квартире, рассказала, что незадолго до пропажи, наняла работника для ремонта балкона. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, он не показывал, договор на предоставление услуг не оформлялся.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов на улице Победы были обнаружены пропавшие часы. Полицейские установили личность мужчины, который сдал имущество в ломбард – местный житель пояснил, что сделать это попросил его 33-летний знакомый. Оперативники задержали злоумышленника на территории города и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что во время работы на лоджии, его внимание привлекли чужие вещи и он решил их похитить. Для этого он дождался, когда в квартире не будет собственника и проник в помещение, взломав дверной замок при помощи отвертки, которую принёс с собой. 2 телевизора, ноутбук, часы, 4 кожаные сумки и одежду злоумышленник завернул в покрывало и похитил из квартиры. В тот же день он продал часть имущества случайным людям, а через несколько дней попросил друга сдать часы на свое имя в ломбард, после чего передать выручку ему. Чужую одежду мужчина некоторое время поносил, после чего выбросил в мусорный контейнер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Часть имущества возвращена законному владельцу.

 

Теги: Кража Уголовное дело

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