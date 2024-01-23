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В Отрадном задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

23 января 2024 10:02
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В Отрадном сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Чужой картой он оплачивал продукты питания и напитки, пока собственник не заблокировал карту.

В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по городу Отрадному  обратился местный  житель 1989 года рождения, который  сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее  свыше 3,5 тысяч рублей, за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего  и установили, что его картой расплачивались в нескольких магазинах города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к хищению причастен ранее судимый за имущественное преступление местный житель 1967 года рождения.

Располагая информацией о  местах  возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный  вину в содеянном противоправном деянии признал и пояснил, что нашел банковскую карту возле магазина, после чего решил попробовать расплатиться ею в магазине. После удачного списания чужих денег, продолжил  оплачивать еду и напитки в других торговых точках, пока карту не заблокировали.

Следственным отделом ОМВД России по г. Отрадному в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет. Подозреваемый пообещал возместить ущерб потерпевшему.

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