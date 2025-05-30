Сызранка ударила мужа ножом

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В январе текущего года в дежурную часть отдела полиции Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя из дома по улице Герасимова в алкогольном опьянении с колото-резанной раной в поясничной области, полученной в ходе бытового конфликта.

Для установления обстоятельств произошедшего, в лечебное учреждение выехали сотрудники территориального органа внутренних дел, где произвели изъятие медицинской документации и опросили потерпевшего, который пояснил, что ранения ему нанесла супруга 1982 года рождения.

По месту жительства пострадавшего полицейские провели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож со следами вещества бурого цвета, одежду потерпевшего, установили свидетелей и опросили очевидцев произошедшего. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая местная жительница полностью признала свою вину в содеянном и пояснила полицейским, что во время застолья с супругом, мужчина хотел пойти в магазин за дополнительным алкоголем, из-за чего между ними произошел конфликт, в ходе которого, женщина попыталась остановить пьяного мужа, и нанесла мужчине один удар ножом в поясничную область.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.