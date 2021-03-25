Шестерых наркодилеров будут судить в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой России в Австрию 7 декабря 2018 года.
Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Мазо, обвиняемого в мошенничестве
Самарская область – одна из первых в стране, где начали заключать социальные контракты, призванные поддержать малоимущих граждан.
В регионе более 15 тысяч семей воспользовались социальным контрактом   
Передвижной маммограф посетил три села Похвистневского района: Среднее Аверкино,Таволжанка и Мартыновка.
В мобильных комплексах прошли обследования более 1300 сельских жителей Похвистневского района
Замглавы ведомства признал, что при реализации сахара по установленным ценам наблюдались определенные проблемы.
Минпромторг РФ выступает против государственного регулирования цен на продукты питания
Медработники рассказывают, как справлялись со сложными задачами и работой в необычных условиях, какой опыт приобрели.
В регионе работают 23 ковидных госпиталя, в которых помощь пациентам оказывают порядка 6 тысяч медработников
В последние годы в регионе ведется масштабная, системная работа по привлечению инвестиций и формированию благоприятной бизнес-среды.
В Нацрейтинге состояния инвестиционного климата  губерния за последние три года поднялась на 43 позиции  
SberPay предлагает серьезные преимущества для бизнеса – его использование повышает конверсию в покупку.
Количество операций по SberPay в Интернете растёт на 10-15% ежемесячно
Автомобильная дорога  Похвистнево – Клявлино связывает федеральную трассу М5 «Урал»  и автомобильную дорогу Самара – Бугуруслан.
По нацпроекту БКАД в регионе завершат ремонт автодороги Похвистнево – Клявлино
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.15
0.79
EUR 90.05
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Шестерых наркодилеров будут судить в Самарской области

25 марта 2021 13:43
128
Шестерых наркодилеров будут судить в Самарской области

В 34 томах уголовного тела содержатся заключения по 50 экспертизам, допросы 70 свидетелей, результаты 15 обысковых мероприятий.

В Самарской области окончено расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении 8 членов организованной группы, совершивших не менее 14 эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, оружия и экономической деятельности.

Из материалов уголовного дела следует: в апреле 2019 года в Самаре сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с  коллегами из города Отрадного в ходе оперативных мероприятий задержали троих подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство - «героин», общей массой более 150 граммов, а также обрез охотничьего ружья, пистолет и боеприпасы к нему, два травматических пистолета и охотничье ружье с патронами. По результатам исследований обрез и пистолет признаны огнестрельным оружием.

В отношении задержанных возбуждено 6 уголовных дел, затем соединенных в одно производство.

При проведении расследования противоправной деятельности задержанных лиц, сотрудники полиции установили факты, дающие основания полагать, что они входят в состав организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что в период с января по июнь 2019 года неоднократно ранее судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, мужчина 1972 года рождения и неустановленное в ходе следствия лицо, распространяли наркотики на территории региона путем личных передач, либо через создание тайников - «закладок». В противоправную деятельность, по данным органа следствия, они вовлекли шесть человек – жителей Самары, города Отрадного, Кинельского и Кинель-Черкасского районов.

Правоохранители предполагают, что деньги за наркотические средства перечислялись посредством одной из платежных систем, с последующим выводом на банковские карты и обналичиванием в городах Самарской губернии.

Всего членами организованной преступной группы, было легализовано более 1,5 миллионов рублей, полученных от незаконного сбыта наркотических средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кинель-Черкасский районный суд Самарской области, сообщает облМВД.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
25 марта 2021  13:14
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
157
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
25 марта 2021  13:11
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
Строительство
132
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
340
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
692
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
24 марта 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
407
Весь список