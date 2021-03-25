Шестерых наркодилеров будут судить в Самарской области

128

В 34 томах уголовного тела содержатся заключения по 50 экспертизам, допросы 70 свидетелей, результаты 15 обысковых мероприятий.

В Самарской области окончено расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении 8 членов организованной группы, совершивших не менее 14 эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, оружия и экономической деятельности.

Из материалов уголовного дела следует: в апреле 2019 года в Самаре сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из города Отрадного в ходе оперативных мероприятий задержали троих подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство - «героин», общей массой более 150 граммов, а также обрез охотничьего ружья, пистолет и боеприпасы к нему, два травматических пистолета и охотничье ружье с патронами. По результатам исследований обрез и пистолет признаны огнестрельным оружием.

В отношении задержанных возбуждено 6 уголовных дел, затем соединенных в одно производство.

При проведении расследования противоправной деятельности задержанных лиц, сотрудники полиции установили факты, дающие основания полагать, что они входят в состав организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что в период с января по июнь 2019 года неоднократно ранее судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, мужчина 1972 года рождения и неустановленное в ходе следствия лицо, распространяли наркотики на территории региона путем личных передач, либо через создание тайников - «закладок». В противоправную деятельность, по данным органа следствия, они вовлекли шесть человек – жителей Самары, города Отрадного, Кинельского и Кинель-Черкасского районов.

Правоохранители предполагают, что деньги за наркотические средства перечислялись посредством одной из платежных систем, с последующим выводом на банковские карты и обналичиванием в городах Самарской губернии.

Всего членами организованной преступной группы, было легализовано более 1,5 миллионов рублей, полученных от незаконного сбыта наркотических средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кинель-Черкасский районный суд Самарской области, сообщает облМВД.