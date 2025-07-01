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Мошенники обманывают россиян, предлагая посмотреть фильм онлайн

1 июля 2025 10:23
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Мошенники обманывают россиян, предлагая посмотреть фильм онлайн

Злоумышленники стали обманывать россиян, предлагая посмотреть вместе фильм на специальной платформе, для подключения к которой требуется оплатить подписку, предупредили в компании F6.

Отмечается, что с начала года по такой схеме были обмануты уже 40 пользователей из России, сумма ущерба составила около 343 тысяч рублей.

Как утверждают эксперты F6, при знакомстве с потенциальной жертвой мошенник переводит переписку в личные сообщения в Telegram.

"Злоумышленники предлагают провести вечер за совместным просмотром фильма на специальной интернет-платформе и присылают для подключения ссылку, по которой требуется оплатить подписку", – рассказали РИА Новости в компании.

Обычно аферисты действуют от лица привлекательных девушек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других крупных городов России. Свои анкеты они размещают на сайтах знакомств, в соцсетях или Telegram-боте, иногда используя взломанные аккаунты реальных пользователей. Также мошенники пользуются фото настоящих девушек из соцсетей.

Эксперты F6 уточняют, что злоумышленники предлагают жертве перейти на переписку в Telegram, а затем "узнать друг друга получше" перед первым свиданием, посмотрев вместе кино через приложение. Когда пользователь переходит по мошеннической ссылке, он попадает на фишинговый сайт, отдающий мошенникам данные банковских карт. После преступники могут вывести деньги с карты.

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