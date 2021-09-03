Каждый восьмой автомобиль угоняется на парковке или стоянке

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Более десятой части (12%) угнанных авто за последний год, по статистике «Согласия», были похищены на стоянках и парковках. В 40% случаев злоумышленников интересовали машины Lexus (например, LX 570, RX 300, RX200t), в 17% – Lаnd Rover (различные модели Range Rover). Остальные случаи в порядке убывания пришлись на несколько Toyota Camry, Hyundai (Tucson или Solaris), Kia (Rio или Sportage) и Nissan Terrano.

При этом, в отдельных случаях, как в Туле и Твери, машины были похищены с подземных стоянок. Один из клиентов лишился авто, оставив его на парковке гостиницы, другой – на парковке в аэропорту.

В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили.

В I полугодии 2021 года 48% авто были похищены в Москве и области, 52% – в других регионах страны. Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover. Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 млн руб. На втором месте по сумме выплаты – BMW в Санкт-Петербурге (возмещение – 4,3 млн руб.). На третьем – Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 млн руб. В Свердловской области была угнана Kia (4 место, 2 млн руб.). Первую пятерку замыкает Hyundai в Москве и Новосибирской области (по 1,9 млн руб.).

Установка противоугонной системы позволит клиенту сэкономить от 40% до 90% (в зависимости от качества системы) премии по страхованию риска «угон».

В I полугодии страховая компания «Согласие» выплатила за угнанные транспортные средства свыше 65 млн руб.