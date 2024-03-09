Из мести житель Пестравского района обвинил знакомого в краже машины

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В августе прошлого года в дежурную часть Отделения МВД России по Пестравскому району обратился 42-летний житель села, который заявил, что накануне вечером односельчанин похитил принадлежащий ему автомобиль Chevrolet Niva. Заявителя в установленном законом порядке полицейские предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Сотрудники полиции провели осмотр указанного заявителем места происшествия, установили местонахождение 20-летнего местного жителя и возможных очевидцев. В ходе опросов полицейские установили расхождения в показаниях заявителя, предполагаемого подозреваемого и их соседей.

Оперуполномоченные уголовного розыска дополнительно опросили потерпевшего, обратили внимание на неточности и под тяжестью неопровержимых доказательств, он признался, что заявил на односельчанина в полицию из-за неприязненных отношений, желая отомстить ему.

По сведениям полицейских, оговоривший соседа местный житель ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Отделом дознания ОМВД России по Пестравскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос», уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд.

Судья районного суда назначил злоумышленнику наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.