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Средний чек ипотечных кредитов в Сбербанке на территории Самарской области вырос на 13%

31 марта 2021 18:17
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Всего за 2020 год Сбербанк выдал жителям Самарской области почти 20 тысяч ипотечных кредитов на сумму 33,5 млрд рублей.

Средний «чек» ипотечного кредита в Самарской области в 2020 году составил около 1,7 млн рублей, что на 13% больше средней суммы кредита в 2019 г. Всего за 2020 год Сбербанк выдал жителям Самарской области почти 20 тысяч ипотечных кредитов на сумму 33,5 млрд рублей.

Преобладают кредиты на вторичное жильё (более 60% от ипотечного портфеля Самарского отделения Сбербанка), выдано около 15 тысяч кредитов на сумму порядка 25 млрд рублей. Жильё в новостройках предпочло почти 4 тысячи клиентов (прирост 40% к прошлому году) на сумму 8,6 млрд рублей, это в 1,5 раза больше относительно 2019 года.

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Для Сбербанка крайне важно поддержать жителей Самарской области в части улучшения жилищных условий. Приобретение жилья — важный и серьёзный вопрос. Много сил и времени уходит на выбор необходимого объекта, покупку и оформление ипотеки. Помощь грамотного эксперта в виде Сбера и его онлайн-возможностей позволяет приобрести жильё с минимальным вовлечением в процесс. Всё больше жителей Самарской области доверяют нам и покупают квартиры, используя наши сервисы».

Отмечается рост интереса покупателей к дистанционному оформлению ипотеки. Сегодня в Самарской области более 40% всех заявок поступают через ДомКлик. Сервис позволяет оформить ипотеку онлайн: от подачи заявки на кредит до расчётов и электронной регистрации сделки.

При входе в ДомКлик через СберБанк Онлайн с помощью Сбер ID данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически. Кроме того, клиенты могут использовать «Цифровой профиль», который позволяет загрузить данные с портала «Госуслуги» и сократить время на предоставление информации в бумажном виде. Подписание документов, отправка их на электронную регистрацию сделки и безопасные расчёты проходят всего за один визит в отделение банка.

 

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