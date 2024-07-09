Жители Самарской области заинтересовались рабочими профессиями

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Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и узнали, что жители Самарской области стали более благосклонны к рабочим специальностям и на 36% чаще стали искать работу на заводах, производстве и других сферах, где востребованы рабочие.

Похожая тенденция наблюдается и в других регионах страны, а также в целом по ПФО. Так, по сравнению с летом 2023 года россияне стали искать работу по рабочим специальностям на 39% чаще, в регионах ПФО – на 67%.

В Самарской области число резюме от соискателей на позиции рабочих (квалифицированных и нет) выросло на 36%, а вот спрос на этих же специалистов у компаний меньше (+13% новых рабочих мест в сфере рабочих).

Среди регионов ПФО лидирует по активности людей, желающих найти работу в качестве рабочих, Чувашия – здесь число таких соискателей выросло по сравнению с прошлым годом сразу на 63%. Параллельно этому чувашские работодатели тоже увеличили спрос на рабочих на 9%.

регион динамика резюме динамика вакансий Пензенская область 58% 17% Удмуртская Республика 59% 31% Саратовская область 47% 18% Республика Татарстан 51% 18% Нижегородская область 40% 34% Пермский край 53% 30% Республика Марий Эл 43% 10% Республика Башкортостан 36% 32% Ульяновская область 46% 25% Оренбургская область 47% 36% Самарская область 36% 13% Чувашская Республика 63% 9% Кировская область 39% 37% Республика Мордовия 62% 30% Россия 39% 24% ПФО в целом 67% 44%

Почему люди хотят стать рабочими?

Исследование hh.ru показывает, что на желание перейти в рабочую профессию влияют сразу несколько факторов: снижение общей удовлетворенности своей текущей работой, острый дефицит кадров в рабочих и производственных специальностях и, как следствие, рост предлагаемых зарплат для них, существенное сокращение времени на поиск работы (также на фоне дефицита и избытка вакансий).

Так, согласно исследованию hh.ru, проведенному в прошлом году, в среднем, опрошенные работники оценили удовлетворенность своей текущей профессией на 3,4 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. В 2020 году респонденты оценивали свою удовлетворенность чуть выше – на 3,6 баллов.

Что касается легкости входа и трудоустройства в рабочих специальностях, то конкуренция среди соискателей в них сейчас на самом низком уровне – чуть выше 2 активных резюме на одну открытую вакансию рабочего (два года назад было на уровне 5).

Сколько платят рабочим?

Медиана предлагаемой зарплаты рабочему в среднем по стране сейчас достигает почти 84 тыс. рублей, это на треть выше, чем год назад. Средний уровень зарплат рабочего сегодня выше, чем у юриста (59 700 руб.), бухгалтера (61 300 руб.), охранника (51 500 руб.). В Самарской области средняя зарплата рабочего достигает 76 973 руб. и уже обогнала доход учителя (46 021 руб.), врача (49 246 руб.) или даже маркетолога (64 570 руб.).

В топ рабочих специальностей, на которые соискатели были бы готовы сменить профессию, по данным hh.ru, входят кондитер, пекарь, повар, швея, электрики, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист. При этом по ряду профессий респонденты стали чаще, чем, например, еще в 2020 году, указывать, что готовы её выбрать. Это зафиксировано относительно профессии механика, наладчика, кузнеца, токаря, фрезеровщика и слесаря.