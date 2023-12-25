Запущен завод по производству БАС в Тольятти

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Компания «Транспорт будущего» открыла первую очередь завода по производству БАС в ОЭЗ «Тольятти». Первыми к сборке запланированы отечественные БАС для сельского хозяйства, мониторинга и доставки. Кластер БАС «Транспорта будущего» в Самарской области предполагает реализацию всей цепочки внедрения БАС в отрасли государства. Первая очередь завода будет производить агродроны модели Гектор S-80, а также станет учебным центром и центром компетенций в области точного земледелия с использованием дронов.

На текущем этапе компания «Транспорт будущего» вложила в разработку моделей БАС и строительство инфраструктуры в Тольятти более 3 млрд рублей, а общий объем инвестиций в проект составляет более 7 млрд. В 2024 году компания планирует произвести более 1,5 тыс. агродронов и других типов БАС.