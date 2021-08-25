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В Сызрани Дмитрий Богданов посетил предприятие по производству маломерных судов «Виктори Боатс»

25 августа 2021 17:52
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Маломерные суда, произведенные в Сызрани, популярны и в России, и за рубежом.

Самарское предприятие по производству маломерных судов ООО «Виктори Боатс» 50% своей продукции направляет на экспорт. На предприятии создают высококачественные алюминиевые и комбинированные лодки. В планах – увеличить их производство в два раза. Об этом стало известно в ходе рабочего визита министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова на предприятие.

По словам директора сызранской площадки предприятия Александра Коровкина, в последние три года активно растет спрос на продукцию «Виктори Боатс».

«Мы постоянно работаем над качеством наших судов. Кроме того, в связи с пандемией, люди, очевидно, стали по-другому планировать свой отдых. Заметный эффект мы получаем и от работы нашей маркетинговой службы, активно участвуем в международных выставках, где люди оценивают высокий уровень исполнения лодок. Все вместе это дает положительный эффект», - рассказал Александр Коровкин.  

В линейке предприятия сегодня 7 комбо-лодок, 7 алюминиевых лодок и в настоящее время в разработке находится еще 5 моделей. Все они разработаны конструкторами компании. Предприятие делает ставку на комфорт: на таких маломерных судах будет удобно и отдыхать семьей, и выезжать на рыбалку. 

Сегодня в компании трудится 50 человек. С ростом объемов производства руководство планирует увеличить число рабочих мест на сызранской площадке на 70%. Растут и объемы создаваемой продукции: если в этом году «Виктори Боатс» планирует произвести более 200 лодок, на следующий – уже более 400 предзаказов. Половина от общего объема поставляется на экспорт. Как отмечает Александр Коровкин, в регионе комбо-лодки (так называют лодки с алюминиевым корпусом и стеклопластиковой палубой) больше никто не производит. Это достаточно сложное, новое производство. 

Дмитрий Богданов ознакомился со всеми этапами создания маломерных судов, а также обсудил с руководством предприятия планы дальнейшего развития. 

«Компания «Виктори Боатс» – один из лидеров региона по производству маломерных судов, которая уже сегодня экспортирует 50% своей продукции. У инвестора серьезные планы и министерство экономического развития готово содействовать в их реализации. Мы подобрали структуру финансирования для развития проекта. С местной администрацией договорились о подборе новой площадки, подбираем площадку для расширения в Самаре. Поговорили и об определенной работе с учебными заведениями Сызрани в части подготовки кадров для компании – это важный вопрос, ведь сегодня во всей стране присутствует дефицит высококвалифицированных сотрудников. Поможем предприятию и при помощи механизмов регионального Центра поддержки экспорта. Несмотря на пандемию, спрос на продукцию очень высокий как внутри страны, так и за ее пределами, а значит, этот рынок нужно завоевывать. Очень ценно, что сызранская компания производит свою продукцию «под ключ»: от конструирования до создания готового изделия. Это лидерский проект, которому мы готовы оказать необходимое содействие для дальнейшего роста», - рассказал о планах по работе с инвестором Дмитрий Богданов.

«В связи с активным ростом производства, мы нуждаемся в переоборудовании нашего производства, закупке цифрового оборудования – это большие вложения. При нынешнем увеличении цен на строительство, подорожало и оборудование. На совещании с министром обсудили меры поддержки нашего предприятия в рамках региональных и федеральных программ», - подчеркнул Александр Коровкин. 

Теги: маломерные суда производство Сызрань

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