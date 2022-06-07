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В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись

7 июня 2022 11:38
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В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись

В понедельник, 6 июня 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Основными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, исполнение показателей национального проекта «Экология», ход весенней посевной кампании. 

О текущей оперативной ситуации на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 30 мая по 6 июня чрезвычайных происшествий в Самарской области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. На Волжской ГЭС идет сброс воды. При этом уровень воды в Волге у верхнего бьефа составляет 53,02 см по Балтийской системе высот. Текущий уровень воды в районе Самары - 29,07 см. 

Глава регионального ведомства МЧС сообщил, что по поручению председателя Правительства был проработан вопрос оптимального объема сбросов, сейчас он составляет 10 тысяч кубических метров в сутки. Это позволило не допустить подтопления. 

Олег Бойко сообщил о прогнозе погоды на начавшуюся неделю. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, но во второй половине недели установится теплая сухая погода. 

Участники совещания обсудили тему готовности пляжей к летнему сезону. Олег Бойко сообщил, что к настоящему времени в области открыто 16 пляжей, в общей сложности в областное управление МЧС от муниципалитетов поступила 31 заявление-декларация о готовности оборудованных мест для купания. 

«Динамика наметилась, но в таком регионе, как Самарская область, пляжей должно быть больше. До официального начала купального сезона остается около десяти дней. Прошу департамент по вопросам общественной безопасности ускорить работу. Это места отдыха, востребованные людьми. Они должны быть оснащены всем необходимым, соответствовать требованиям безопасности. Это очевидные вещи, муниципалитетам поручена эта работа. Медленно вопрос решаем», - акцентировал внимание председатель Правительства.  

Участники совещания проанализировали ход исполнения национального проекта «Экология». За различные направления его реализации в Самарской области отвечают два ведомства – министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и министерство энергетики и ЖКХ. 

В этом году объем финансирования мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» составил рекордные четыре миллиарда рублей. Средства пойдут на рекультивацию объектов накопленного экологического вреда (свалок), организацию раздельного сбора и вторичной переработки отходов, восстановление и защиту лесов, строительство современных очистных сооружений. 

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Алексей Веселов доложил, что в текущем году было запланировано восстановление 794 гектаров лесов, работы выполнены почти на 60%. Ведется закупка дополнительных единиц новой техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами. Важно отметить, что с начала реализации национального проекта «Экология» парк лесопожарной техники был обновлен до 95%, а лесохозяйственной техники – до 84%. 

В рамках регионального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация четырех несанкционированных свалок. Три проекта в городских округах Октябрьск, Чапаевск и Тольятти реализуются в этом году. Два из них – в Чапаевске и Октябрьске – завершат к концу года.  Это улучшит качество жизни для 100 тысяч человек. По четвертому объекту проводится конкурс в Минприроды России. В числе объектов накопленного экологического вреда, на которых работы стартуют этим летом – полигон промышленных отходов напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ». 

Кроме того, в этом году начнутся работы по расчистке русла Сызранки. «Мы приступаем к реализации долгожданного проекта по расчистке реки Сызранка. В этом году мы добились федеральной поддержки проекта. Рассчитываем, что благодаря этим мерам в Сызрани появятся новые места для отдыха.  Кроме того, мы планируем, что на отдельных участках в районе Сызрани будет восстановлено судоходство. Это знаковый и очень важный проект для нашего региона», - озвучил планы Правительства Виктор Кудряшов.

Масштабные работы развернуты в рамках проекта «Оздоровление Волги». В настоящее время в различных муниципалитетах области единовременно строится и реконструируется 11 очистных сооружений. Восемь объектов планируют ввести в эксплуатацию в этом году.  Результатом станет значительное сокращение вредных выбросов в Волгу. Все работы движутся в соответствии с планом, санкции не повлияли на ход исполнения проектов.

«Никаких рисков при реализации широкого спектра работ сейчас нет. В начале года были опасения, связанные с поставками импортного оборудования из недружественных стран, из-за сложностей в логистике они были затруднены. Но специалисты министерства оперативно подыскали качественное аналогичное оборудование, в основном отечественного производства. Уверен, что оно будет служить долго и надежно. Часть поставок мы ожидаем из дружественных стран. Сегодня нет сомнений, что до конца года эти объекты мы введем в эксплуатацию», - выразил уверенность председатель облправительства. 

Вне повестки рассмотрели один из актуальнейших вопросов – ход посевной кампании. Из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись. Но не критично: угрозы будущему урожаю из-за погоды нет. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин пояснил, что сроки окончания сева должны укладываться в диапазон с 1 по 15 июня. При этом по зерновым и зернобобовым культурам посевная закончена на 100%. Осталось засеять небольшие площади кормовыми культурами, подсолнечником, картофелем и овощами. 

«Рисков для урожая эта ситуация не принесет, мы буквально в самые короткие сроки должны справиться с задачей. Посевная кампания находится под самым пристальным вниманием Правительства, потому что и вопросы продовольственной безопасности Самарской области, и вопросы наших экспортных возможностей очень важны для нашего региона», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.

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