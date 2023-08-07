В Самаре отмечается повышение цен на некоторые виды овощей

169

В Администрации Самары обсудили результаты мониторинга цен на социально-значимые продукты.

В целях получения детальной информации о динамике изменения цен на территории города проводится еженедельный мониторинг розничных цен в сетевых и несетевых магазинах, ярмарках и «мини-рынках».

Зафиксировано снижение цены на куриные яйца, мороженую рыбу, овсяную и перловую крупы, гречку, молоко и поваренную соль.

Вместе с тем отмечается повышение цен на некоторые виды овощей. Летом всегда наблюдается подорожание плодоовощной продукции. Сезонный спад цен обычно начинается с августа месяца, после сбора урожая.